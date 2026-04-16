A Cagliari, il Bastione Saint Remy si illumina di rosa per la Neuromielite ottica e per la malattia legata agli anticorpi anti-MOG, nella serata di domani, venerdì 17 aprile 2026.

Questo gesto apparentemente semplice porta con sé un significato simbolico intenso, progettato per attirare l'attenzione su due patologie rare che colpiscono il sistema nervoso e che, a causa della loro scarsa diffusione, spesso passano inosservate.

Questa iniziativa fa parte di una Campagna di sensibilizzazione ideata per aumentare la consapevolezza su queste malattie, sostenere coloro che ne sono affetti e promuovere una diagnosi precoce.

L'illuminazione del Bastione è un invito diretto ai cittadini a fare una pausa, sollevare lo sguardo e riflettere sul fatto che dietro quella luce rosa si nascondono storie, sfide e speranze. In questo modo, un luogo simbolico come il Bastione di Cagliari diventa un messaggio di solidarietà e comprensione.