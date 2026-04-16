L'intensa perturbazione numero 2 di aprile, che ha portato il forte maltempo degli ultimi giorni, si è allontanata dall'Italia a partire da oggi, giovedì 16 aprile, portando un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, ci saranno ancora alcune piogge residue, principalmente nelle zone interne del Centro-Sud.

Venerdì e sabato, l'Anticiclone delle Azzorre porterà condizioni meteo soleggiate e stabili sull'Italia, grazie alla sua presenza nel Mediterraneo Centrale. Con l'aumento dell'alta pressione, le temperature saliranno notevolmente nei prossimi giorni, superando le medie stagionali in quasi tutto il Paese. Per quanto riguarda la giornata di domenica, la situazione rimane incerta, con la possibilità di un aumento dell'instabilità al Nord a causa di una perturbazione che si avvicina dalle Alpi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, con locali rovesci di pioggia o isolati temporali più probabili tra l'Ogliastra e Sarrabus-Gerrei.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi nel Sulcis e sulla costa nord-orientale.

Mari: poco mossi, localmente mossi lungo le coste occidentali del Sulcis-Iglesiente, con moto ondoso in calo.

Previsioni per la giornata di sabato 18 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui settori meridionali dell'Isola.

Temperature: in lieve rialzo.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali e nord-occidentali.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mosso il Tirreno.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica, salvo irregolari addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature saranno stazionarie o in lieve e ulteriore aumento; i venti soffieranno deboli di direzione variabile con componente occidentale in rinforzo sulle Bocche di Bonifacio. I mari risulteranno generalmente calmi o poco mossi, localmente mossi nelle Bocche di Bonifacio nella giornata di lunedì.