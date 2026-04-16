Tumore al seno: due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione grazie alla ASL Nuoro che ha organizzato un open day con visite senologiche gratuite in programma il 23 e 24 aprile 2026.

L’iniziativa, promossa dalla SSD Chirurgia Senologica nell’ambito della Open Week, si svolgerà presso la piattaforma ambulatoriale (piano 0) dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della diagnosi precoce e offrire un’opportunità concreta di controllo gratuito.

Durante le due giornate saranno garantite visite senologiche senza costi e momenti informativi con consigli utili sulla prevenzione. Un’occasione importante per prendersi cura della propria salute, come sottolinea anche lo slogan dell’iniziativa: “Prevenire è vivere”.

I posti disponibili sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per partecipare è necessario contattare il numero 0784 240805 nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile, dalle ore 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

L’invito degli organizzatori è chiaro: non rimandare i controlli. La prevenzione resta infatti uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro il tumore al seno, aumentando significativamente le possibilità di diagnosi precoce e di cura.