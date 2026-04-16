La tragica morte di Alex Manninger, ex portiere di 48 anni che ha giocato per diverse squadre in Italia, tra cui Juventus, Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena, ha scosso il mondo del calcio.

Manninger, come riportato da Fanpage, è stato coinvolto in un incidente mortale vicino a Salisburgo, in Austria, quando la sua auto è stata travolta da un treno presso la fermata di Pabing, in prossimità di un passaggio a livello non custodito.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco volontari, purtroppo non è stato possibile salvare il 48enne, il cui veicolo, una Volkswagen, è rimasto gravemente danneggiato. Fortunatamente, i passeggeri a bordo del treno locale e il macchinista sono rimasti incolumi.

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare, ma secondo fonti della polizia austriaca citate dai media locali e riportate da Fanpage, i soccorritori hanno immediatamente tentato di prestare assistenza a Manninger e utilizzato un defibrillatore sul posto, purtroppo senza successo.

Il cordoglio per la scomparsa di Manninger si è diffuso rapidamente nel mondo del calcio, con numerose squadre che hanno espresso il loro dolore tramite i canali social. Recentemente, l'ex calciatore aveva annunciato il suo ritiro dal calcio nel 2017 per dedicarsi al mestiere di falegname.