Almeno 18 palestinesi, tra cui sette bambini, sono rimasti uccisi nei raid compiuti nella notte dall’esercito israeliano su Gaza City. L’attacco arriva mentre prosegue l’avanzata militare dello Stato ebraico, accompagnata da nuovi avvisi di evacuazione ai residenti di edifici a più piani in vista di imminenti bombardamenti.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha usato toni durissimi: “Ora il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell’Inferno a Gaza. Una volta aperta la porta, non verrà più chiusa”, ha dichiarato, riferendosi alle operazioni militari in corso.

Sul fronte diplomatico, Hamas ha pubblicato un video su Telegram in cui compaiono due ostaggi, tra cui Guy Gilboa Dalal. Un gesto interpretato come un tentativo di pressione su Israele per fermare l’occupazione.

Dagli Stati Uniti arriva invece la posizione del presidente Donald Trump, che nello Studio Ovale ha ribadito: “Se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta. Dipende da Israele ma se la vedranno brutta”. Trump ha aggiunto che “i negoziati con Hamas sono in fase molto avanzata”.