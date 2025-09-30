Non sarebbe stato un incidente, né una caduta accidentale. La morte di Claudio Manca, il 49enne trovato venerdì scorso senza vita nel canale di Terralba accanto alla sua bicicletta, potrebbe essere il risultato di un omicidio.

Nella notte i Carabinieri del Comando provinciale di Oristano hanno fermato un uomo che conosceva la vittima, accusandolo proprio di omicidio. Il sospettato è stato portato in caserma per un lungo interrogatorio: sotto esame le ultime ore di vita di Manca e i rapporti tra i due, che secondo gli investigatori avrebbero avuto attriti pregressi.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, l’uomo avrebbe travolto con la sua auto la bicicletta su cui viaggiava il 49enne lungo la circonvallazione, spingendolo nel canale per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Dall’Arma nessuna conferma ufficiale: i Carabinieri, interpellati dall’Ansa, rimandano ogni informazione alla Procura di Oristano. Intanto, l’autopsia sul corpo della vittima è stata rinviata.