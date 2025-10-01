È accusato di omicidio volontario Battista Manis, 52 anni, imprenditore di Terralba titolare di diverse tabaccherie nell’Oristanese. L’uomo si trova in carcere per la morte di Claudio Manca, il 49enne rinvenuto senza vita venerdì scorso in un canale alla periferia del paese, accanto alla sua bicicletta danneggiata.

Domani mattina, alle 11, Manis comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari di Oristano per l’udienza di convalida del fermo. L’imprenditore è difeso dagli avvocati Antonio Pinna Spada, del Foro di Oristano, e Ivano Chiesa, del Foro di Milano.

Parallelamente proseguono gli accertamenti medico-legali. L’autopsia sul corpo di Claudio Manca è stata fissata per venerdì 3 ottobre all’ospedale di Cagliari. L’esame autoptico sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali traumi compatibili con un’aggressione o con una caduta accidentale, elementi che potrebbero fornire nuove risposte agli inquirenti e incidere sul quadro accusatorio nei confronti del 52enne.