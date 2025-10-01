Maltrattamenti e minacce a Monastir dove una donna, a inizio dello scorso settembre, aveva segnalato ai Carabinieri di essere stata minacciata più volte dal marito, un operaio 38enne già noto alle forze dell'ordine, dopo aver espresso il desiderio di separarsi. Queste minacce sarebbero avvenute anche in presenza del figlio minore della coppia, causando nella donna ansia e paura costanti per la propria sicurezza.

A seguito della denuncia, i Carabinieri della locale stazione hanno condotto immediati accertamenti e attivato rapidamente la procedura del "Codice Rosso", raccogliendo prove sufficienti contro l'uomo. Sulla base di queste evidenze, l'Autorità Giudiziaria ha emesso, nei confronti del 38enne, la misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio minore, che i militari hanno eseguito durante la mattinata di oggi, mercoledì 1° ottobre.

Questo episodio riflette l'impegno continuo dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nella lotta contro i reati legati alla violenza di genere, con particolare attenzione alla protezione delle vittime e al rafforzamento della sicurezza della comunità.