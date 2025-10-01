È stato fermato ieri mattina, martedì 30 settembre, dai Carabinieri di Sorso mentre si trovava a bordo della propria auto in possesso di 1,49 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 225 euro nascosti, così l'uomo, già noto alle autorità, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo è scaturito durante il pattugliamento presso Largo Cappuccini, quando i militari hanno notato l'uomo e lo hanno perquisito. Successivamente, la perquisizione è stata estesa alla casa dell'uomo, dove sono stati trovati ulteriori 42,29 grammi di cocaina, una bilancia di precisione funzionante e 230 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.