Un 52enne di Tuili, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune, è stato arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri della Compagnia di Sanluri.

L’uomo sarebbe stato notato da una pattuglia della Stazione locale mentre si trovava nel centro abitato di Sanluri, in violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Cagliari. Al controllo hanno preso parte anche i militari delle Stazioni di Serramanna, Gesturi e Nuraminis, insieme all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile.

La successiva perquisizione personale avrebbe portato al rinvenimento di cinque coltelli a serramanico, con lame comprese tra i 5,5 e gli 8 centimetri, oltre a una pinza e ad altri utensili ritenuti atti a offendere. Il materiale è stato sequestrato.

Accertata la violazione, il 52enne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.