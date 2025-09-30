Un 46enne originario di Carbonia e senza fissa dimora è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Castiadas, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari.

L’uomo era già sottoposto all’obbligo di firma, misura che avrebbe però violato più volte. Le reiterate segnalazioni dei militari all’Autorità Giudiziaria hanno portato alla revoca della misura e all’aggravamento della sua posizione.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione del giudice.