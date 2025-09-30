"Alle nuove amministrazioni provinciali e metropolitane elette in queste ore rivolgo un sincero augurio di buon lavoro". Con queste parole l’assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha salutato l’insediamento dei nuovi organi degli enti intermedi.

L’assessore ha assicurato la piena collaborazione della Regione: "Saremo al loro fianco, garantendo supporto e sinergia per dare risposte concrete alle esigenze dei territori e dei cittadini".

Al centro della strategia regionale vi è un piano pluriennale di rafforzamento delle Province e delle Città metropolitane, che prevede risorse strutturali e un più stretto coordinamento con i Comuni. "Diamo stabilità e funzioni agli enti di area vasta – spiega Spanedda – con oltre 30 milioni di euro all’anno per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Rafforziamo il coordinamento con i Comuni e garantiamo servizi più efficienti ai cittadini. Abbiamo messo in campo interventi mirati per dare ossigeno ai Comuni, accelerare i progetti già avviati e sbloccare iniziative ferme da troppo tempo".

Un’attenzione particolare viene riservata alle infrastrutture, in particolare alle strade provinciali, considerate "la spina dorsale dei collegamenti interni" e decisive per lo sviluppo economico e sociale. "Liberiamo risorse e incentiviamo lo sviluppo, valorizzando i territori", ha aggiunto Spanedda, ricordando che l’impegno della Regione è portato avanti in sinergia con gli altri assessorati.

"Il rinnovo dei rappresentanti delle Province e delle Città metropolitane coincide con una fase in cui la Regione sta investendo con decisione negli enti locali e nelle aree vaste. È un’occasione per lavorare insieme, in modo ancora più efficace, per la crescita e la coesione dei nostri territori", ha concluso l’assessore.