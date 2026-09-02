Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, sulla SP32, vicino al centro abitato di Busachi.

L'allarme è scattato intorno alle 18:15, quando la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente che ha coinvolto una Chevrolet Matiz, diretta verso la diga del Tirso, e una Jeep Cherokee, che procedeva in direzione di Busachi.

Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture.

Le persone coinvolte nell'incidente sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli e sono state affidate alle cure del personale sanitario.

La donna che viaggiava a bordo della Chevrolet insieme a una bambina è stata trasportata a Cagliari con l'elisoccorso Areus. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, impegnate negli accertamenti di competenza e nella ricostruzione della dinamica dello scontro.