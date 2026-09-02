Il caldo non molla la presa a Cagliari: a causa delle elevate temperature, con condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute della popolazione è confermato anche per domani, giovedì 3 settembre 2026, il livello 2 di attenzione del Ministero della Salute. Le temperature massime percepite potranno arrivare intorno ai 38 gradi.

Il livello 2, contraddistinto dal colore arancione, indica “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili”. In allerta, dunque, i servizi sanitari e sociali.

Restano operativi i servizi dedicati alle persone maggiormente esposte agli effetti del caldo. È attivo 24 ore su 24 il Pronto intervento sociale, al numero 345.6865769.

A disposizione anche lo Sportello di ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento rivolte soprattutto ad anziani e persone fragili. Il numero da contattare è 070.0933671, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 19.

Rischio incendi

Non solo caldo. Resta arancione anche l'allerta per rischio incendi sul territorio di Cagliari nella giornata di domani, giovedì 3 settembre. Con il bollettino odierno, la Protezione civile regionale conferma il pericolo alto e l'attenzione rinforzata per la fase operativa.

Le condizioni meteo, infatti, sono tali che “a innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Un quadro che mantiene alta l'attenzione sul territorio, tra temperature elevate, popolazione fragile da tutelare e un rischio incendi ancora classificato al livello arancione.