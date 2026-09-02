Altri 26 migranti sono sbarcati nelle coste del sud Sardegna, oltre ai 166 dalla giornata di ieri lunedì, 1° settembre.

Un gruppo di 12 uomini è approdato nel cuore di Cagliari, raggiungendo il porticciolo di Su Siccu. I migranti, tutti maschi e in buone condizioni di salute, si presume siano partiti dal Nord Africa e sono stati trasferiti all'hotspot di Monastir.

Nel frattempo, un'altra imbarcazione con 14 persone a bordo è giunta a Sant'Antioco, nel Sulcis. Con l'aggiunta di questi nuovi arrivi, il numero totale di migranti in Sardegna dall'inizio della settimana sale a 192, tutti attualmente ospitati presso il Centro di accoglienza di Monastir.