Il Veneto si è unito alla lista delle regioni italiane che hanno approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, con l'Associazione Luca Coscioni che fornisce aggiornamenti sulla proposta denominata 'Liberi subito' in altre parti d'Italia.

La Toscana, la Sardegna e l'Emilia-Romagna sono le altre tre regioni che hanno accolto positivamente il provvedimento. Nel frattempo, la discussione è in corso in Trentino-Alto Adige e in Umbria.

Otto regioni hanno la proposta depositata o in procinto di essere depositata, aspettando l'avvio del processo legislativo: Liguria, Campania, Molise, Marche, Sicilia, Puglia, Lombardia e il prossimo 15 settembre, Piemonte. Nel Lazio e in Calabria, invece, si sta raccogliendo firme. Le quattro regioni ancora non attive sono Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.