Dalla ASL di Asti alla ASL Ogliastra per cambiare vita: ieri, martedì 1° settembre, ha preso ufficialmente servizio a Lanusei la dottoressa Stefania Strambi, che ricoprirà l’incarico di medico competente dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina.

La professionista arriva in Sardegna grazie a una procedura di mobilità, e avrà il compito di rappresentare un punto di riferimento per la tutela della salute e la prevenzione dei rischi professionali dei dipendenti dell’azienda.

"La tutela della salute dei nostri dipendenti è una priorità assoluta - commenta il Direttore generale della ASL Ogliastra, Andrea Fabbo -. Con l'arrivo della dottoressa Strambi offriamo al personale un riferimento solido per la prevenzione, dimostrando al tempo stesso come la nostra azienda e l'Ogliastra sappiano essere attrattive per professionisti di grande valore provenienti da altri parti d’Italia".

Stefania Strambi, classe 1971 e originaria di Vercelli, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia, dove ha conseguito anche la specializzazione in Medicina del Lavoro presso la Fondazione Maugeri.

Alle spalle ha una lunga esperienza nel settore privato come libera professionista, maturata lavorando per diverse aziende. Successivamente è approdata al settore della sanità pubblica, entrando nella ASL di Asti, dove ha lavorato fino al trasferimento in Sardegna.

Quello in Ogliastra, però, non è stato semplicemente un cambio di sede professionale. Per la dottoressa Strambi si tratta di una vera e propria scelta di vita, legata al desiderio di vivere vicino al mare e di adottare ritmi quotidiani più lenti ed equilibrati.

"Desideravo cambiare vita e scegliere un modo di vivere più tranquillo, più adatto a un essere umano», ha spiegato la dottoressa, definendosi fortunata per aver colto l’opportunità di trasferirsi «in uno dei posti più belli del mondo".

Una scelta arrivata quasi come un salto nel buio: prima del trasferimento, infatti, la professionista non aveva mai visitato l’Ogliastra nè la Sardegna. L’impatto con il nuovo territorio, però, è stato immediatamente positivo, "Ho trovato persone incredibilmente disponibili, simpatiche e aperte, sia all'interno dell'azienda che fuori, sfatando del tutto il luogo comune dei sardi come persone chiuse e poco espansive".

L’arrivo di una figura stabile nel ruolo di medico competente consentirà ai dipendenti della ASL Ogliastra di avere un riferimento continuativo per la tutela della salute sul lavoro.

Ma la dottoressa Strambi guarda già al futuro e immagina un progetto più ampio: la creazione di un vero e proprio servizio strutturato di Medicina del Lavoro, che possa inizialmente essere a disposizione dell’azienda e, in prospettiva, diventare una risorsa anche per il territorio.

"Mi piacerebbe costruire un servizio che sia in primis a disposizione dell'azienda e, successivamente, di chiunque possa averne bisogno sul territorio - spiega - attraverso il coinvolgimento di altri professionisti, come gli psicologi, si potrebbe ampliare il discorso e poter offrire anche questo tipo di supporto".

Un progetto che potrebbe quindi portare alla costruzione di una rete di professionalità diverse, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prevenzione e supporto legata alla salute nei luoghi di lavoro.