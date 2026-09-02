Riaccensione dell’incendio divampato ieri, martedì 1° settembre 2026, nelle campagne di Macomer, in località Funtana Giaga, dove il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri leggeri provenienti dalla base operativa CFVA di Bosa e Anela, due Super Puma da Fenosu e Alà dei Sardi. Dalle informazioni della funzione Assistenza alla Popolazione della Protezione Civile in SOUP, le fiamme stavano propagando in direzione della linea ferroviaria ARST e della RSA presente nelle vicinanze.

Sul posto è presente il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Macomer, che coordina le operazioni relative all’impiego dei mezzi aerei.

A terra sono stati i Vigili del Fuoco a operare per la protezione delle persone e delle strutture interessate dall’avanzata delle fiamme, attraverso tre squadre del Comando provinciale di Nuoro, e altre squadre a presidio del poliambulatorio e lungo la vecchia ferrovia.

Presenti anche operatori Forestas, la Protezione Civile e i Barracelli.

Le operazioni di spegnimento stanno procedendo positivamente: le squadre sono impegnate nel contenimento dei fianchi e del fronte dell’incendio, con le risorse attualmente disponibili.

La situazione si inserisce nel quadro dell’incendio che ieri aveva interessato la stessa zona di Funtana Giaga. Il rogo era stato classificato come incendio di interfaccia urbano-rurale: le fiamme avevano raggiunto la periferia di Macomer, con il coinvolgimento di una stazione di pompaggio Abbanoa e l’evacuazione precauzionale di quattro persone.