Ancora fuoco nella giornea odierna, mercoledì 2 settembre 2026, in Sardegna, dove un incendio è divampato nelle campagne di Bono, in località Case Carta, dopo essersi originato da una cunetta lungo la SP31.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Anela, impegnato nelle operazioni di spegnimento dall’alto. A coordinare le operazioni relative all'impiego del mezzo aereo è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono.

A terra operano invece i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di spegnimento e contenimento delle fiamme.

L'intervento congiunto delle squadre a terra e del mezzo aereo è finalizzato a circoscrivere il rogo e impedirne la propagazione nell'area circostante, e si aggiunge a quello, sempre della giornata di oggi, a Macomer.