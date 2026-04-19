Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 14:30, lungo la Strada Provinciale 23 a pochi chilometri da Ghilarza. Uno scontro che ha visto coinvolte due auto e che si è risolto, fortunatamente, solo con un grande spavento e diversi danni materiali.

Secondo le prime ricostruzioni, una Renault Clio che viaggiava in direzione Fordongianus ha improvvisamente invaso la corsia opposta per cause ancora in fase di accertamento. In quel momento, dalla direzione opposta verso Ghilarza, stava arrivando una Range Rover.

L'impatto è stato inevitabile: la Clio ha colpito il SUV sul lato passeggero. A causa della collisione, la Clio ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, finendo in mezzo alla macchia mediterranea, mentre la Range Rover è rimasta sulla sede stradale.

Il giovane alla guida della Clio è riuscito a uscire dall'abitacolo con le proprie gambe e non ha riportato ferite. Stessa sorte per i quattro occupanti del SUV, che sono usciti indenni dallo scontro.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Abbasanta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area interessata dal sinistro. Presenti anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.