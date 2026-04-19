Un uomo di 44 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri, a Santadi, con l'accusa di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso a fare "rifornimento" illecito ai danni di un'azienda locale.

Tutto è nato durante un normale servizio di perlustrazione in località Is Toneddus. I militari della Stazione di Santadi, con il supporto dei colleghi di Narcao, hanno notato un bagliore anomalo che illuminava il sedime di un’impresa agricola. Un dettaglio decisamente fuori posto per quell’ora, che ha spinto gli uomini dell’Arma ad avvicinarsi per verificare cosa stesse accadendo.

Muovendosi silenziosamente nell'oscurità, i Carabinieri si sono trovati davanti il 44enne, un uomo già noto alle forze dell’ordine, proprio mentre era intento ad aspirare gasolio dal serbatoio di un generatore elettrico. L'intervento immediato ha evitato che il colpo andasse a segno.

Il sospettato è stato bloccato sul posto prima che potesse tentare la fuga. Il carburante già prelevato è stato recuperato insieme a tubi e taniche e tutto il materiale è stato prontamente sottoposto a sequestro penale.

L'uomo è stato arrestato e, ultimate le formalità di rito in caserma, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la valutazione delle sue responsabilità.