Nella serata di ieri, sabato 18 aprile, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno messo i sigilli a un night club della città, dando esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni.

L'ordinanza, firmata dal Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, arriva dopo una serie di accertamenti che hanno dipinto un quadro preoccupante per la sicurezza pubblica.

L'episodio che ha fatto traboccare il vaso risale alla notte del 25 marzo scorso. Quella che doveva essere una serata di svago si è trasformata in un dramma quando, per futili motivi, è scoppiata una lite all'interno del locale. Un giovane tunisino avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente un altro cliente al volto, al torace e all'addome. Per quell'aggressione, i Carabinieri hanno arrestato il presunto colpevole lo scorso 17 aprile, ma la gravità del fatto ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla gestione della sicurezza nel locale.

Le indagini condotte dai militari nelle ultime settimane non si sono fermate al singolo fatto di sangue. I controlli avrebbero infatti rivelato che il club sarebbe diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali. Una frequentazione assidua che, unita ai ripetuti disordini registrati nell'ultimo periodo, ha spinto le forze dell’ordine a richiedere la chiusura temporanea della struttura per prevenire ulteriori rischi per la collettività.