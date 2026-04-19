Un occhio vigile e una telefonata tempestiva sono bastati a rovinare i piani di un topo d’auto in azione nel cuore di Cagliari. Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 46enne, sorpreso subito dopo aver saccheggiato un'utilitaria parcheggiata in centro.

La vicenda si è risolta rapidamente grazie alla prontezza di un residente. Notando un uomo che armeggiava con fare sospetto all'interno della propria auto, il proprietario non ha esitato a contattare il numero di emergenza, fornendo alla Centrale Operativa dettagli precisi sulla posizione e sulla fisionomia del sospetto. Grazie a queste indicazioni, la pattuglia è riuscita a piombare in zona nel giro di pochi istanti.

I Carabinieri hanno individuato il 46enne, un uomo già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, a breve distanza dal veicolo colpito. La conferma del furto è arrivata durante la perquisizione personale: l'uomo è stato trovato in possesso di diversi documenti che erano stati rubati dall'auto segnalata pochi minuti prima.

I documenti sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo. Per il 46enne, invece, l'accusa è di furto aggravato. Dopo le formalità rito, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, dove rimarrà in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria.