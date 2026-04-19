Girava per le strade del centro di Barrali nel cuore della notte, ma il suo passaggio non è sfuggito ai militari impegnati nel pattugliamento del territorio. Intorno alle 3 di questa mattina, un 41enne è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Donori, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova. Quello che doveva essere un normale controllo stradale si è trasformato in una denuncia e in una pesante sanzione per l'uomo, già noto alle Forze di Polizia.

A insospettire i militari è stato fin da subito l'atteggiamento del conducente, che si trovava alla guida di una Fiat Panda. I dubbi degli operanti hanno trovato conferma nei risultati dell'etilometro: l'uomo è risultato positivo a entrambe le prove, con un tasso alcolico di quasi tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Durante i controlli documentali, i Carabinieri hanno scoperto che il 41enne non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi al volante, poiché la sua patente era stata revocata in precedenza.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Oltre alla denuncia, è scattata anche una sanzione amministrativa per aver circolato senza un titolo abilitativo valido.