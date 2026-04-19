Un giovane di 31 anni si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo un brutto incidente avvenuto oggi a Villacidro, in località "Sa Spendula". Il giovane, residente nel centro cittadino, è in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, l'incidente ha visto coinvolte un'utilitaria e una moto da cross. Al volante dell'auto si trovava un uomo di 49 anni, anche lui del posto. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, i due mezzi sono entrati in collisione con un impatto talmente violento da rendere immediatamente chiara la gravità della situazione ai primi testimoni.

Mentre il conducente e gli occupanti dell'auto sono usciti dall'abitacolo praticamente illesi, le condizioni del 31enne sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 ed è stato richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. Il velivolo ha prelevato il giovane direttamente sul posto, trasferendolo d’urgenza a Cagliari in codice rosso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro per i rilievi planimetrici e la ricostruzione della dinamica. Durante gli accertamenti di rito sulla regolarità dei veicoli e dei conducenti, sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada.

Queste irregolarità hanno spinto i Carabinieri a procedere con il sequestro penale di entrambi i mezzi coinvolti e la contestazione formale delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’Autorità Giudiziaria è stata già informata e segue con attenzione l'evolversi della situazione clinica del giovane motociclista.