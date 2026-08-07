Un blitz mattutino alle poste di Ulà Tirso. Alle 8 circa di stamane i banditi (non è noto ancora se abbia agito un singolo o più persone) si sarebbero introdotti alle Poste del piccolo centro oristanese.

L'irruzione intorno all'orario di apertura degli uffici di via Dante 29. Da chiarire le dinamiche dell'accaduto e l'eventuale bottino sottratto dai responsabili.

Sul posto stanno operando i carabinieri che sono già al lavoro per analizzare le immagini di videosorveglianza e identificare i responsabili.

Notizia in aggiornamento