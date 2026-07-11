Inferno di fuoco in Sardegna, dove sono quattro gli incendi divampati nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2026, e sui quali hanno operato le squadre del Corpo Forestale con il supporto dei mezzi aerei regionali.

Il primo rogo è scoppiato nelle campagne del Comune di Escalaplano, in località Riu Colla Colla. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Escalaplano, con l’intervento di un elicottero decollato dalla base elicotteristica di Villasalto.

Un secondo incendio ha interessato il territorio di Cabras, in località Pauli Acqua Urchi. Sul posto ha coordinato gli interventi il Dos della Stazione Forestale di Oristano, supportato dall’elicottero proveniente dalla base di Fenosu.

Il fronte più impegnativo si registra a Uras, in località Riu Perdosu, dove hanno operato due elicotteri: il Super Puma partito dalla base di Alà dei Sardi e un velivolo decollato da Bosa. È inoltre arrivato il Canadair CAN 12, dirottato dall’incendio in corso a Morgongiori. Sul posto presente anche il personale della Stazione Forestale di Marrubiu.

Il quarto incendio è divampato nel territorio comunale di San Gavino, in località Pranu Bettus. Per le operazioni di spegnimento l’elicottero della base di Pula, sotto il coordinamento del Dos della Stazione Forestale di Villacidro.