Blitz dei Carabinieri nello stagno di Cabras, dove nella notte tra martedì e mercoledì due uomini del posto sarebbero stati sorpresi mentre pescavano illegalmente oltre 20 chili di muggini. L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari avviato negli ultimi giorni negli stagni di Cabras, Arborea e Terralba, un fronte considerato particolarmente sensibile per l’economia locale e da tempo nel mirino del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I due pescatori abusivi, già noti alle forze dell’ordine, secondo quanto riferito erano a bordo di un barchino equipaggiato con reti e varie attrezzature, ma privi delle autorizzazioni necessarie. Per loro sono scattate sanzioni amministrative comprese tra 500 e 800 euro. I militari hanno inoltre sequestrato l’imbarcazione con tutte le dotazioni di bordo, le attrezzature e il pescato, poi restituito alla cooperativa avente diritto.

L’operazion, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Oristano, Sezione Radiomobile, insieme alla Stazione di Cabra, ha interessato anche le principali vie di accesso alle peschiere, monitorate per tutta la notte. Nessuna segnalazione di furti nelle aree controllate.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano annuncia nuovi servizi mirati nelle prossime settimane, anche sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta.