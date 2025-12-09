La Protezione civile di Sorgono compie un importante passo avanti nelle proprie capacità operative grazie a una donazione che l’associazione definisce "un gesto di immensa generosità". Le Leve Comitato di San Mauro 84/94, insieme al presidente Luca Arru, hanno infatti devoluto una somma destinata all’acquisto di un mezzo antincendio da 8mila litri, ritenuto essenziale per il territorio del Mandrolisai e per le comunità limitrofe.

La somma raccolta, spiegano dall’associazione, è frutto "di una lodevole iniziativa" e ha permesso di dotarsi di un veicolo che, integrato nella rete di soccorso intercomunale, consentirà "di operare con maggiore efficacia a beneficio dell’intera area". Il direttivo e tutti i volontari hanno espresso un sincero ringraziamento ai soci delle Leve San Mauro 84/94, sottolineando come la loro sensibilità rappresenti "un esempio luminoso di solidarietà civica".

"Grazie a questo contributo, potremo rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle emergenze legate agli incendi e non solo, garantendo una tutela superiore per i cittadini e l’ambiente", ha dichiarato il presidente dell’associazione, Giorgio Concu.

L’arrivo del nuovo mezzo si inserisce in una fase di forte sviluppo per la Protezione civile di Sorgono. L’organizzazione sta infatti finalizzando la stipula di una convenzione operativa con un Comune limitrofo, un accordo che permetterà di estendere il raggio d’azione, coordinare le risorse in modo sinergico e impostare una pianificazione congiunta delle attività di prevenzione, superando i confini amministrativi per una maggiore efficacia.

A questo si aggiunge un risultato definito “storico” dal sodalizio: l’ottenimento di un contributo di 400mila euro destinato alla costruzione della futura sede operativa. Un traguardo reso possibile dal lavoro costante dell’associazione che sottolinea "la particolare sensibilità e disponibilità dell’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu". La nuova struttura permetterà una gestione più efficiente delle attività, dello stoccaggio delle attrezzature e della formazione dei volontari.

In questo percorso di crescita, l’associazione è pronta anche a formalizzare la propria adesione a Prociv Italia, così da entrare in una rete nazionale strutturata che garantirà maggiori supporto, tutela e visibilità. La Protezione civile di Sorgono invita tutti a valutare la possibilità di unirsi come volontari: "Il vostro aiuto, unito a gesti di generosità come quello delle Leve 84/94, rende la nostra comunità più forte e resiliente".

L’associazione annuncia inoltre l’imminente attivazione di un nuovo servizio digitale dedicato a informare in tempo reale la popolazione sulle allerte meteo, sulle emergenze e sulle attività della Protezione civile. "Ancora un sentito grazie a tutti coloro che ci sostengono", concludono i volontari.