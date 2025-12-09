Cambio ai vertici della Giunta regionale. Le voci si inseguivano da settimane e questa mattina la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato il decreto con cui revoca la nomina del dottor Armando Bartolazzi alla guida dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La presidente assumerà la carica ad interim fino alla scelta del nuovo assessore.

Contestualmente, Todde ha firmato il decreto di conferimento della delega all'onorevole Francesco Agus, che assume così la guida dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Le parole di Bartolazzi: “Non ci sono più le condizioni”

Nell’intervista rilasciata a L'Unione Sarda, l'oncologo romano già sottosegretario della Salute nel primo governo Conte aveva tracciato un quadro netto della situazione politica e amministrativa. Una scelta che rivendica come dolorosa ma necessaria, convinto che il suo addio arrivi “dopo tutto ciò di importante che è stato fatto”, citando tra gli altri risultati “la rete oncologica con quattro oncologi di livello mondiale, come il direttore dello Ieo che è presidente dell’Esmo”. Per l’assessore, l’Isola “perde una grande opportunità”.

Motivi politici e ambientali sarebbero alla base della rottura: "Quello che so è che non ci sono più le condizioni né politiche né ambientali per continuare. Questo sistema sanitario regionale è il risultato di trent’anni di spartizioni". Una situazione che, secondo lui, richiederebbe una guida esterna “fuori dalle logiche”, in un contesto in cui “la sanità sarda ha un ritardo di venticinque anni”.

La rottura politica

Il rapporto con la maggioranza, spiegava Bartolazzi, si era ormai incrinato: "Io ho più consensi all’opposizione che all’interno. All’interno c’è la caccia alle poltrone. Ora ci sono i nuovi direttori generali. C’è tutto un rimescolamento e la mia faccia su queste cose non ce la metto".

Agus all’Agricoltura: operativa la nuova delega

Mentre si attende il nome del nuovo assessore alla Sanità, la presidente Todde ha affidato al capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus la guida dell’Agricoltura e della Riforma agro-pastorale, dopo le recenti dimissioni dell'assessore Gianfranco Satta.