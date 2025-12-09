Un uomo di 62 anni, residente a Dolianova, ha perso la vita nel primo pomeriggio lungo la statale 387, all’altezza del chilometro 12, nel territorio di Settimo San Pietro. Nel violento impatto sono rimaste ferite altre due persone: un 70enne, trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, e il padre di 101 anni, accompagnato all’ospedale Brotzu per alcune contusioni.

Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Polo e un fuoristrada si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato il conducente della Polo, morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 ed Elisoccorso. La statale è stata temporaneamente chiusa dal personale Anas, con deviazioni al traffico.