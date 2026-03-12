Con un’ordinanza, il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha stabilito le misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale), del virus Usutu e, in generale, di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori, in particolare da zanzare o da altri artropodi da attuare nel territorio comunale.

Il provvedimento del Sindaco fa seguito alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL n. 5 di Oristano, pervenuta nei giorni scorsi, e tiene conto della necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, della presenza delle zanzare nel territorio comunale e del fatto che gli interventi ordinari di disinfestazione attuati dagli Enti competenti nelle strade ed altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti vettori i cui focolai di sviluppo larvale risultano localizzati nelle raccolte d’acqua stagnante anche in aree private quali balconi e terrazzi, giardini, orti, cantieri edili, zone artigianali, industriali, commerciali, campi, vivai, depositi di attività agricole.

L’ordinanza stabilisce un serie di regole per i cittadini e per gli Enti competenti in materia di sanità pubblica, emergenze sanitarie, tutela ambientale e gestione del territorio compreso il governo delle risorse idriche.

Ai privati cittadini, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e di attività agricole (in particolare attività agricole che comportino un elevato consumo di acqua con potenziali ristagni), specialmente se all’interno dell’area urbana o periurbana o in aderenza ad esse, viene ordinato:

Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa ristagnare acqua in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare;

Di procedere, in presenza di edifici e locali, di fontane e piscine, di contenitori, serbatoi o altri oggetti che possano accumulare acqua, alla loro protezione o chiusura anche mediante teli o coperchi e, qualora non praticabile, favorire per quanto possibile il regolare svuotamento o ricambio di acqua oppure il trattamento, a cadenza regolare, con prodotti larvicidi idonei, quali quelli distribuiti dalla Provincia di Oristano alle famiglie nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per fronteggiare la diffusione del virus della WND;

Tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua; particolare attenzione deve essere rivolta anche ai sottovasi di piante e fiori nelle aree private e cimiteriali;

Di eseguire frequenti pulizie e svuotamenti dell’acqua presente nelle caditoie ovvero in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o altre raccolte di acqua stagnante, ricorrendo, qualora non sia sufficiente la bonifica ambientale al trattamento, a cadenza regolare, con prodotti larvicidi idonei, quali quelli distribuiti dalla Provincia di Oristano alle famiglie;

Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;

Di provvedere alla sistemazione del suolo onde favorire il deflusso dell’acqua in modo da prevenire, per quanto possibile, raccolte di acqua stagnante come, per esempio, negli scavi dei cantieri e nelle attività agricole con elevato consumo idrico.

Infine, si raccomanda ai cittadini di adottare le misure più idonee per ridurre il rischio delle punture di zanzare e per ridurne al minimo la popolazione:

All’aperto, in particolare dal crepuscolo e sino all’alba, indossare abbigliamento protettivo di colore chiaro che copra la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi, calze);

Di utilizzare all’aperto, con moderazione, insetto repellenti cutanei da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo;

Di alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre ed alle porte d’ingresso;

In caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici;

Di segnalare al Servizio Veterinario della ASL di Oristano ai numeri di telefono 0783 317767 (Oristano), 0783 91774 (Ales), 0785 560361 (Ghilarza) il rinvenimento di uccelli morti o moribondi per strada, in un parco o in qualsiasi altro luogo, affinché si possano eseguire gli esami di laboratorio per l’accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori.

La West Nile Disease (WND) o Febbre del Nilo Occidentale

È una malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare capace di causare forme asintomatiche, forme simil influenzali e, nei casi più gravi, forme neuro-invasive (sintomi nervosi a seguito di meningo-encefalite) negli uccelli, negli equidi e nell’uomo.

I serbatoi del virus sono gli uccelli, sia migratori che stanziali, e le zanzare. Gli uccelli in particolare sono i principali serbatoi e amplificatori del virus e svolgono un ruolo essenziale nella diffusione del virus in nuove aree geografiche anche tra loro molto distanti. Essendo una malattia trasmessa tramite le zanzare infette, che fungono da vettori del virus, si manifesta con un andamento per lo più stagionale, in particolare nel periodo dell’anno coincidente con la massima attività dei suddetti insetti pungitori (mediamente, da aprile a dicembre).

Differenti generi e specie di zanzare (principalmente Culex pipiens o zanzara comune) si infettano del virus West Nile pungendo gli uccelli infetti (uccelli viremici) e trasmettono il virus con le successive punture ad altri uccelli. Specialmente nel periodo con elevata attività degli insetti pungitori, le zanzare possono trasmettere il virus anche a mammiferi ospiti accidentali, tra cui l’uomo e il cavallo. Tendenzialmente sono zanzare che hanno un limitato raggio di spostamento e la loro attività è prevalentemente crepuscolare. Esse non si allontanano molto dai siti di riproduzione ossia dalle raccolte d’acqua stagnante ove vengono depositate le uova e dalle quali schiudono le larve che si accrescono in acqua sino allo stadio di pupa (ultimo stadio acquatico).

Per prevenire la loro proliferazione e le loro punture, occorre pertanto, in primo luogo, evitare la formazione di ristagni d’acqua ed attuare trattamenti larvicidi. Allorché cavalli e uomo sono interessati dall’infezione virale, il ciclo evolutivo della West Nile non riesce a perpetuarsi in quanto nei mammiferi il virus non raggiunge, nel sistema circolatorio, concentrazioni sufficientemente elevate per infettare le zanzare vettori e trasmettere la malattia ad altri soggetti: per tale motivo sia l’uomo che i cavalli sono considerati “ospiti terminali dell’infezione” o anche “ospiti accidentali a fondo cieco”, incapaci di trasmettere l’infezione ad altri uomini o ad altri cavalli. Gli unici modi possibili di contagio della malattia da uomo a uomo sono rappresentati dalle trasfusioni di sangue e dai trapianti di organi e tessuti nei soli casi in cui non siano stati effettuati i previsti controlli di screening in laboratorio.