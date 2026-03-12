È arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei dopo essere stato eletto Guida Suprema dell'Iran. Non è apparso in pubblico, ma una speaker ha letto la sua dichiarazione sulla tv di Stato, con l'immagine del leader sullo sfondo.

Ieri l'ambasciatore di Teheran a Cipro aveva confermato che Khamenei era rimasto ferito nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio, in cui erano rimasti uccisi sei membri della sua famiglia, tra cui suo padre, Ali Khamenei.

Nel primo messaggio, il nuovo leader iraniano promette di vendicare il sangue dei martiri: “Noi non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini. I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta".

“Lo Stretto di Hormuz resterà chiuso”, ha detto. “Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo", ha continuato Mojtaba Khamenei, invitando i Paesi della regione a chiudere le basi statunitensi.

"Promettiamo alla defunta Guida suprema che seguiremo il percorso e faremo del nostro meglio per proseguire quanto fatto in passato e chiedo a tutti i diversi leader politici dell'Iran di fare del proprio meglio per mostrare unità", ha aggiunto la nuova Guida suprema dell'Iran in seguito alla morte del padre, Ali Khamenei.

