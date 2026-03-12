La Sardegna resta in una fase meteorologica variabile, tipicamente primaverile, caratterizzata da un’alternanza di sole e piogge e da temperature ancora relativamente miti. Ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni con l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà un calo termico su tutta la Penisola.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, nelle prossime ore una perturbazione in transito interesserà soprattutto il Centro Italia con piogge diffuse e localmente intense. I fenomeni riguarderanno anche il Nord-Ovest e l’Emilia-Romagna, mentre sulle Alpi Marittime tornerà la neve oltre i 1.400 metri di quota.

Per la Sardegna la giornata sarà caratterizzata da condizioni più variabili: possibili schiarite alternate a qualche rovescio sparso, in un contesto comunque ancora relativamente mite.

Domani, venerdì 13, il fronte perturbato scivolerà rapidamente verso il Sud, portando maggiore instabilità sulle regioni meridionali. Anche sull’Isola non mancheranno annuvolamenti e locali precipitazioni, ma con momenti di pausa e schiarite.

La svolta arriverà nel fine settimana. Una nuova perturbazione spingerà infatti verso sud l’anticiclone che finora ha garantito temperature piuttosto gradevoli. Il peggioramento interesserà inizialmente il Nord-Ovest, mentre sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori – Sardegna compresa – si alterneranno schiarite e fenomeni sparsi.

Sulle Alpi centro-occidentali sono attese nevicate anche abbondanti. Domenica il tempo resterà ancora instabile, con una maggiore probabilità di rovesci e acquazzoni soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori.

Dalla metà della prossima settimana è previsto inoltre un sensibile calo delle temperature su tutta l’Italia. Le proiezioni indicano valori minimi e massimi in diminuzione nelle principali città: a Torino si scenderà fino a 2°C di minima e 9°C di massima, a Milano 3°C / 10°C, a Bologna 4°C / 11°C, a Firenze 5°C / 13°C, a Roma 6°C / 14°C, a Pescara 5°C / 9°C – più esposta ai venti balcanici – mentre Napoli registrerà 7°C / 14°C e Palermo 10°C / 16°C.

Anche in Sardegna il calo termico si farà sentire, segnando il passaggio verso una fase più tipicamente invernale dopo diversi giorni caratterizzati da temperature sopra la media stagionale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 12 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati con cumulati deboli, più probabili nel settore settentrionale.

Venti: moderati dai quadranti occidentali, tendenti a disporsi da nord-ovest.

Mari: molto mossi lungo le coste settentrionali e occidentali, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 13 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati con cumulati deboli, localmente moderati sui settori orientali e meridionali, più probabili nella seconda parte del giorno.

Temperature: massime in leggera diminuzione.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da nord-ovest.

Mari: mossi lungo le coste occidentali, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di sabato 14 marzo

Ciao da nuvoloso a molto nuvoloso, tra la sera e la notte deboli piogge o rovesci possibili sui settori occidentali.

Temperature: minime in dimnuzione, massime in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mossi, fino a mossi sui settori nord-occidentali soprattutto in serata.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni perturbate, con cielo molto nuvoloso e deboli precipitazioni sparse; temperature massime in sensibile diminuzione, venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali; mari molto mossi o localmente agitati lungo le coste settentrionali e occidentali, da mossi a localmente molto mossi altrove. Lunedì 16 possibile miglioramento, con cielo irregolarmente nuvoloso e residue precipitazioni sul sud-est della regione, ampie schiarite sulle zone settentrionali; temperature in aumento, venti moderati da nord con mari generalmente molto mossi.