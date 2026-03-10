Momenti di apprensione nella serata di ieri lungo la Provinciale 68 nel tratto che collega Tiria a Siamanna, in provincia di Oristano. Intorno alle 21.20 la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per l’incendio di un’auto.

Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale che, una volta arrivata, ha provveduto rapidamente a spegnere il veicolo avvolto dalle fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato provocato dal surriscaldamento del motore mentre l’auto era in marcia. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo in tempo e a mettersi in salvo, rimanendo illeso. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.