Oristano festeggia i 100 anni di Giovanni Battista Manis, circondato dall'amore della famiglia. Accompagnato dalla moglie, dai figli e dai nipoti, ha festeggiato il suo secolo di vita lo scorso sabato 28 febbraio, con l'assessore Antonio Franceschi ha portato i saluti della comunità e gli ha consegnato una targa commemorativa a nome del Comune.

Nato il 28 febbraio 1926 a Oristano, il signor Nino ha affrontato le sfide della vita fin da giovane, crescendo senza genitori e lavorando duramente insieme ai fratelli per assicurare benessere alla famiglia. Nel settore edilizio ha costruito la sua carriera, fondando un'azienda che gestisce una cava a Simaxis da sessant'anni, diventata un punto di riferimento nel territorio.

Pur avendo sempre vissuto a Oristano, dal 1965 è sposato con Angela Pani, madre dei loro quattro figli: Francesco, Annapaola, Giorgio e Danilo. Sebbene la gestione dell'azienda sia ora nelle mani della nuova generazione, il signor Nino continua a monitorarla da vicino, dimostrando un attaccamento al lavoro e un'energia che non conoscono età, salendo ogni giorno in auto per raggiungere la cava.