Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Siapiccia, all’interno della galleria in direzione Allai.

La squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano è intervenuta intorno alle 14:30. Una volta sul posto, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e all’estricazione di uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere dopo l’impatto.

Il ferito è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo i primi accertamenti, due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente all’interno della galleria.