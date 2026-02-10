Questa mattina, martedì 10 febbraio, Cagliari ha celebrato la memoria di Giovanni Palatucci, valoroso Funzionario di Polizia e Questore Reggente di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato migliaia di ebrei dalle persecuzioni naziste. Palatucci è deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, lasciando un esempio indelebile di coraggio e dedizione alla giustizia.

La cerimonia si è svolta nella piazza a lui dedicata ai piedi del Tribunale, alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari locali e del personale della Polizia di Stato. Il Questore Rosanna Lavezzaro ha ricordato le tappe principali della vita del Funzionario, sottolineando il suo altruismo e il coraggio nel mettere la protezione degli altri al di sopra dei pericoli personali.

Momenti di grande emozione sono stati offerti da due classi della scuola media “Alfieri”, che hanno letto brani tratti da Primo Levi, tra cui la poesia Shema. Monsignor Gianfranco Zoncheddu, ex Cappellano della Polizia e postulatore della causa di beatificazione, ha ricordato il valore morale di Palatucci, mentre la cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento e la benedizione del Cappellano don Eugenio Cocco.

COMMEMORAZIONE ANCHE A ORISTANO

Parallelamente, a Oristano, alle 9:00 nella piazza a lui intitolata, la Polizia di Stato ha reso omaggio a Palatucci alla presenza del Prefetto Angieri, del Questore Marziano, delle autorità locali e di una delegazione del personale in servizio. Il Cappellano Provinciale ha guidato una preghiera in suo ricordo, evidenziandone il messaggio di solidarietà e difesa della dignità umana. Successivamente, presso l’“Ulivo Tricolore” in via Garibaldi, si è svolta la cerimonia per la Giornata del Ricordo, in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli italiani, fiumani e dalmati.

Con queste iniziative, la Polizia di Stato conferma l’impegno nel preservare e diffondere il ricordo di chi ha messo la vita e i diritti degli altri al di sopra di ogni pericolo.