Un problema di comunicazione starebbe interessando da mesi il Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Ales, dove si trovano uffici di fondamentale importanza per l’utenza e per il funzionamento dei servizi sanitari locali.

In una nota inviata ai vertici della ASL di Oristano, ai responsabili del Distretto di Ales/Terralba e al Presidente del Comitato di Distretto, la segreteria ASSL Oristano segnala che: "un grave e prolungato disservizio interessa un fabbricato del Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Ales, nel quale sono ubicati uffici di fondamentale importanza per l’utenza e per il funzionamento dei servizi, tra cui: Igiene Pubblica, Segreteria Commissioni per l’invalidità civile, Ufficio Protocollo, uffici amministrativi, Consultorio e Servizio Veterinario".

Secondo quanto riportato nella stessa comunicazione: "da luglio 2025 tali uffici risultano completamente isolati dal punto di vista telefonico. Le linee interne non sono funzionanti neppure per il personale dipendente (sollevando la cornetta non si avverte alcun segnale), mentre dall’esterno gli utenti percepiscono il segnale di chiamata senza che, tuttavia, i telefoni degli uffici squillino effettivamente".

Il disservizio sta causando "notevoli criticità sia per i lavoratori sia, soprattutto, per l’utenza, che si trova nell’impossibilità di contattare servizi essenziali". Secondo la segnalazione, il problema sarebbe "riconducibile all’allaccio della fibra ottica, che risulta regolarmente attivata nel fabbricato del Poliambulatorio dove operano i servizi sanitari, ma non nell’edificio in cui sono collocati gli uffici sopra indicati".

La nota conclude con un invito alle autorità competenti a intervenire tempestivamente, "Alla luce di quanto esposto, si sollecitano il Direttore Generale e i Sindaci in indirizzo ad attivarsi con urgenza per la risoluzione definitiva del problema. Si chiede inoltre che, in attesa del ripristino delle linee telefoniche, venga quantomeno predisposto un messaggio vocale registrato per gli uffici di maggiore rilevanza (Igiene Pubblica, Servizio Veterinario, Consultorio), al fine di fornire agli utenti un recapito telefonico alternativo, come un numero di telefono cellulare, per garantire la continuità minima del servizio".

La comunicazione si conclude con la richiesta di un riscontro, "Certi di un pronto intervento, si resta in attesa di un riscontro".

Il problema, evidenziato ormai da diversi mesi, coinvolgerebbe servizi essenziali per la comunità di Ales e dei comuni limitrofi, rendendo difficoltoso per i cittadini contattare uffici sanitari fondamentali.