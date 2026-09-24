Incidente stradale durante la giornata di oggi, giovedì 24 settembre 2026, a Oristano.

Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con una persona a bordo ha sfondato la recinzione laterale della sede stradale, terminando la propria corsa contro un palo dell'illuminazione all'interno del parcheggio di un supermercato.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha operato per la messa in sicurezza dell'autovettura e dell'area interessata dall'incidente.

Presenti anche le Forze dell'Ordine e il personale sanitario, intervenuti per quanto di rispettiva competenza.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente.