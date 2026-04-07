Paolo Angioi è stato designato come il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di Oristano. Il sindaco Massimiliano Sanna ha ufficializzato la nomina questa mattina, martedì 7 aprile, completando così la formazione dell'esecutivo e assegnando al neo assessore le responsabilità riguardanti urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti e parcheggi, patrimonio.

Angioi, nato a Oristano nel 1986, è un odontoiatra laureato in Odontoiatria presso l'Università di Cagliari e specializzato in Chirurgia Odontostomatologica ottenuta all'Università di Sassari. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani della Provincia di Oristano, nonché Presidente delle Commissioni consiliari Ambiente, Sport e politiche giovanili, con riferimento al gruppo Sardegna al centro 20venti.

La composizione della Giunta comunale comprende: Massimiliano Sanna - Sindaco con deleghe a polizia urbana e sicurezza; Maria Bonaria Zedda: Vice Sindaco con competenze relative all'ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, servizi cimiteriali; Paolo Angioi: urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti e parcheggi, patrimonio; Antonio Franceschi: sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo, spettacolo; Gianfranco Licheri: lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri; Giulia Murgia: servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità; Simone Prevete: cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale; Valentina de Seneen: attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali.