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La stabilità atmosferica che ha caratterizzato le Festività pasquali ci accompagnerà almeno fino alla giornata di giovedì, con caldo anomalo al Centro-Nord. E da venerdì 10 il tempo potrebbe cambiare registro, con freddo e instabilità primaverile. Le previsioni sono di Federico Brescia, meteorologo de "Il Meteo.it".
Fino a giovedì 9 aprile, "le temperature - precisa - si manterranno costantemente e abbondantemente sopra la media stagionale su tutto il territorio nazionale. Al Centro-Nord si potranno toccare picchi notevoli per il periodo, con valori compresi tra i 25°C e i 27°C. Città come Trento, grazie alla conformazione orografica, vivranno giornate tipicamente estive con massime decisamente fuori scala per l'inizio di aprile".
Il panorama meteorologico sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia. Gli unici, modesti disturbi saranno rappresentati da temporanei annuvolamenti lungo le aree costiere, sia dell'alto Adriatico che dell'alto Tirreno, a causa di infiltrazioni umide marittime nei bassi strati.
Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, un cambiamento dello scacchiere europeo è atteso a partire da venerdì 10. Una discesa di aria più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali riuscirà a scalzare la cupola anticiclonica, provocando un sensibile calo termico. Oltre alla flessione delle temperature, l'ingresso di questa massa d'aria darà potrebbe dare il via a una fase tipica primaverile, con importanti sbalzi termici e locale instabilità, anche temporalesca sulle aree del medio-basso Adriatico.
LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, martedì 7 aprile
Cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti deboli con componente meridionale.
Mari calmi o poco mossi.
Previsioni per la giornata di mercoledì 8 aprile
Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature pressoché stazionarie.
Venti deboli con componente meridionale.
Mari calmi o poco mossi.
Previsioni per la giornata di giovedì 9 aprile
Cielo velato
Temperature pressoché stazionarie.
Venti deboli con componente meridionale.
Mari calmi o poco mossi.
Tendenza per i giorni successivi
Venerdì e sabato il cielo sarà tendenzialmente velato o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a calare progressivamente. I venti saranno deboli o localmente moderati da Maestrale in intensificazione. I mari saranno mossi, con moto ondoso in progressivo aumento, fino a molto mossi o localmente agitati.