La stabilità atmosferica che ha caratterizzato le Festività pasquali ci accompagnerà almeno fino alla giornata di giovedì, con caldo anomalo al Centro-Nord. E da venerdì 10 il tempo potrebbe cambiare registro, con freddo e instabilità primaverile. Le previsioni sono di Federico Brescia, meteorologo de "Il Meteo.it".

Fino a giovedì 9 aprile, "le temperature - precisa - si manterranno costantemente e abbondantemente sopra la media stagionale su tutto il territorio nazionale. Al Centro-Nord si potranno toccare picchi notevoli per il periodo, con valori compresi tra i 25°C e i 27°C. Città come Trento, grazie alla conformazione orografica, vivranno giornate tipicamente estive con massime decisamente fuori scala per l'inizio di aprile".

Il panorama meteorologico sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia. Gli unici, modesti disturbi saranno rappresentati da temporanei annuvolamenti lungo le aree costiere, sia dell'alto Adriatico che dell'alto Tirreno, a causa di infiltrazioni umide marittime nei bassi strati.

Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, un cambiamento dello scacchiere europeo è atteso a partire da venerdì 10. Una discesa di aria più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali riuscirà a scalzare la cupola anticiclonica, provocando un sensibile calo termico. Oltre alla flessione delle temperature, l'ingresso di questa massa d'aria darà potrebbe dare il via a una fase tipica primaverile, con importanti sbalzi termici e locale instabilità, anche temporalesca sulle aree del medio-basso Adriatico.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 7 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli con componente meridionale.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 8 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature pressoché stazionarie.

Venti deboli con componente meridionale.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 9 aprile

Cielo velato

Temperature pressoché stazionarie.

Venti deboli con componente meridionale.

Mari calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì e sabato il cielo sarà tendenzialmente velato o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a calare progressivamente. I venti saranno deboli o localmente moderati da Maestrale in intensificazione. I mari saranno mossi, con moto ondoso in progressivo aumento, fino a molto mossi o localmente agitati.