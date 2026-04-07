La ASL di Nuoro sarà protagonista nel percorso di formazione manageriale promosso da AGENAS, Regione Sardegna e ARES Sardegna, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al centro dell’iniziativa il progetto aziendale dal titolo: “Dal territorio ai servizi: verso un rinnovato modello di sviluppo socio-sanitario per le aree interne”, inserito nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e sviluppato in collaborazione con la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

Il progetto SNAI, promosso dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e di cui è partner la ASL 3 di Nuoro, ha l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali e migliorare l’accessibilità alle cure nelle aree interne. Fondamentale è il contributo delle figure professionali di prossimità, in particolare infermieri di comunità e ostetriche di comunità, impegnati nella presa in carico globale delle persone e nel supporto alle famiglie.

Tra i servizi più innovativi come il taxi sociale, promosso per facilitare l’accesso ai servizi da parte delle fasce più fragili, e le palestre della salute, dedicate alla prevenzione e alla promozione di stili di vita, recentemente attivate con i primi pazienti diabetici.

Il lavoro ha ricevuto il plauso della commissione valutatrice per la qualità, l’innovatività e la coerenza con gli obiettivi della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, della ASL 3 di Nuoro e della programmazione regionale.

A rappresentare la ASL di Nuoro in questo percorso formativo e progettuale la dottoressa Anna Piras, Funzione Organizzativa HR Human Resource – Direzione Professioni Sanitarie; il dottor Cristian Salvatore Tore, Funzione Organizzativa Ospedale-Territorio – Direzione Professioni Sanitarie e Mobility Manager del “Progetto SNAI”; la dottoressa Giovanna Palimodde, Funzione Organizzativa Servizio Sociale Aziendale; la dottoressa Monica Bonazzo, Funzione Organizzativa Hub del Farmaco e del Dispositivo; il dottor Pietro Mulargiu, Funzione Organizzativa Ser.D (Servizio Dipendenze).