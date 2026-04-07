Si conclude con un bilancio positivo il piano di sicurezza straordinario attuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per l'intero ponte pasquale.

Come reso noto dal Comando provinciale, nonostante il massiccio afflusso di cittadini e turisti, le celebrazioni e le tradizionali gite fuori porta si sono svolte in una cornice di generale regolarità, supportata da una presenza capillare delle pattuglie su tutte le principali arterie stradali e nei luoghi di aggregazione.

Il dispositivo ha visto impegnati centinaia di militari in tutta la provincia, con l’obiettivo di prevenire le condotte di guida a rischio e contrastare la criminalità.

Nella sola giornata di ieri, i militari della Compagnia di Cagliari hanno sottoposto a verifica 166 persone e 73 veicoli. L’attività ha portato a diverse denunce in stato di libertà: un giovane venticinquenne cagliaritano e un sessantatreenne residente a Sarroch sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, essendo risultati positivi all’alcoltest con valori oltre i limiti consentiti. Un sessantasettenne di Iglesias, fermato ad Assemini, è stato invece denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici.

I controlli hanno riguardato anche altri aspetti: un trentacinquenne di Quartu Sant’Elena è stato sorpreso con due coltelli a serramanico e alcune dosi di cocaina, mentre a Elmas un trentanovenne residente a Sestu è stato trovato in possesso di un coltello di tipo “pattadese” mentre circolava senza aver mai conseguito la patente.

L'attività di monitoraggio ha riguardato anche il consumo di sostanze stupefacenti, con sei segnalazioni alla Prefettura per uso personale di hashish nel capoluogo e nei centri limitrofi. Tra i segnalati, un ventunenne straniero è stato trovato in possesso anche di farmaci psicotropi detenuti senza prescrizione medica.