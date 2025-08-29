Ieri sera, intorno alle 21:30, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un canale nell’agro di Santa Maria Coghinas. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco di Tempio, che hanno rintracciato il veicolo e messo in sicurezza la zona.

La donna, unica occupante, è stata estratta grazie alla rimozione dello sportello e di un sedile dell’auto, operazioni condotte con precisione dalle squadre di soccorso. Per riportarla in sicurezza a bordo strada, gli operatori del 115 hanno impiegato una scala italiana e tecniche speleo-alpinistiche, consegnandola poi al personale del 118 per le cure del caso.

All’intervento hanno partecipato anche i Carabinieri di Valledoria, impegnati a regolare il traffico e a ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora da chiarire.