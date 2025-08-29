Un'accesa discussione tra vicini è degenerata ieri notte a Serri, culminando in un’aggressione a colpi di fucile. Un uomo di 46 anni è stato raggiunto alla schiena da una fucilata caricata a pallini e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri della Compagnia di Isili hanno arrestato il vicino di casa, un uomo di 73 anni, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per motivi legati al vicinato e, al culmine della discussione, il 73enne avrebbe impugnato il fucile e sparato contro il vicino.

Sul posto, insieme ai militari dell’Arma, è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale. I Carabinieri stanno ancora ricostruendo i dettagli della vicenda per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione.