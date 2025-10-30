Incidente questa mattina, intorno alle 11, sulla strada provinciale 292 nei pressi dell’ingresso di Donigala Fenughedu, dove un’auto è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto riportato, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto all’estricazione dell’uomo dall’abitacolo e alla messa in sicurezza dell’area.

Il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118, giunto sul luogo dell’incidente, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Oristano.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.