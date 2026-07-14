Il sindaco di Ottana, Franco Saba, rieletto lo scorso giugno mentre era agli arresti domiciliari dallo scorso 12 maggio per presunta concussione in concorso, è stato trasferito ieri nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare per presunte violazioni delle restrizioni imposte, in quanto il sindaco avrebbe avuto contatti con persone con cui non poteva comunicare, procedimento ancora in fase preliminare.

Saba, sospeso dalle funzioni di sindaco in base alla legge Severino, è in carica dal 2020. È stato confermato nell'incarico dopo aver superato il quorum con il 60,8% dei votanti nelle elezioni del 7-8 giugno.

Per evitare il commissariamento del Comune, Saba ha trasmesso i decreti di nomina della sua giunta tramite posta elettronica certificata. Questa modalità di comunicazione è stata segnalata alla magistratura in quanto potenzialmente violava il divieto di contatti esterni, come previsto da una delibera del consiglio comunale del 26 giugno.