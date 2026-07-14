Un'imponente area di alta pressione sulla Sardegna sta portando con sé temperature che si prevede supereranno i 40 gradi nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026. Tuttavia, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile dei media presso iLMeteo.it, il picco del caldo eccezionale è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio.

"In Sardegna - afferma - arriveremo a toccare i 44°C nelle zone interne, a Oristano 41°C, a Terni, Foggia e Caltanissetta 40°C, a Firenze 39°C con Roma a 38°C e Milano a 36°C". Non solo, un'ingente quantità di sabbia in sospensione renderà a tratti i nostri cieli lattiginosi e color ocra. E se da un lato il fenomeno regalerà tramonti cromaticamente molto suggestivi e, schermando in parte i raggi solari, riuscirà ad abbassare le temperature massime diurne di circa 1°C, dall'altro di notte questa coltre impedirà la dispersione del calore, rendendo le nostre notti ancora più afose. Una situazione che perdurerà fino al weekend quando un cedimento dell'alta pressione innescherà violenti nubifragi, specialmente sul Nord-Est e in generale sulla Pianura Padana portando un abbassamento delle temperature di 4-5 gradi, calo che manterrà la colonnina di mercurio comunque sui 33-34°C.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 14 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: da moderato a localmente sensibile aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 15 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in leggero calo sulla costa settentrionale e occidentale e stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza con componente occidentale nelle ore centrali della giornata prevalentemente sul settore Ovest dell'isola.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature non subiranno variazioni significative giovedì, mentre tenderanno a un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno poco mossi.