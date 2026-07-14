Nel corso dei primi sei mesi del 2026, da gennaio a giugno, sono state comminate a Cagliari un totale di 351 sanzioni, per quanto riguarda il sistema di raccolta differenziata.

Le motivazioni di queste sanzioni variano, con 126 casi di abbandono di rifiuti, 152 violazioni per conferimenti non conformi alle disposizioni e 47 errori nel conferimento delle diverse frazioni. Inoltre, sono state segnalate 39 violazioni legate all'evasione della Tari e sono stati redatti 44 verbali tra il primo giugno e i primi giorni di luglio.

Prosegue l’attività della Sezione di Igiene urbana della Polizia Locale di Cagliari, in stretta sinergia con il servizio Igiene, decoro urbano e ambiente e l’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, "L’obiettivo resta quello di contrastare e ridurre comportamenti scorretti - spiega l’assessora Luisa Giua Marassi - ma anche e soprattutto riconoscere l’impegno dei cittadini e delle attività che ogni giorno, con il rispetto delle regole, contribuiscono a rendere più bella la nostra città".

Nel corso del mese di giugno, sono state registrate 20 sanzioni per l'abbandono di rifiuti, portando il totale a 126 nel semestre. Tra queste, una decina comporterà un pagamento di 1000 euro, che equivale a un terzo dell'importo massimo previsto di 3000 euro. Nonostante ciò, 448 interventi di rimozione di rifiuti non hanno potuto essere sanzionati per mancanza di prove concrete. Le violazioni per errato conferimento riguardano principalmente le attività commerciali e artigiane, con 27 sanzioni emesse.

Inoltre, si registra un aumento delle sanzioni per conferimenti non conformi al calendario, con 86 casi riguardanti privati o condomini. Infine, sono stati redatti 12 verbali per imbrattamento e 4 per proprietari di cani, di cui 3 per l'assenza dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni e uno per la mancanza del microchip, su un totale di 123 controlli effettuati.

Alta anche la partecipazione dei cittadini, con oltre 200 segnalazioni ricevute dalla Sezione di Igiene Urbana, "A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione. Contro l’abbandono dei rifiuti - sottolinea l’assessora -. Ricordiamo il numero verde 800533122, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20: per una città sempre più bella e vivibile serve la partecipazione di tutti e di tutte".